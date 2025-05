(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 28 May 2025 FORZE DELL’ORDINE, MIELI (FDI): STUDIO PROFILAZIONE RAZZIALE E’ OFFENSIVO

“L’invito all’l’Italia da parte del Consiglio d’Europa ad uno studio di profilazione razziale nelle forze dell’ordine è offensivo e non rispetta il lavoro quotidiano delle nostre forze dell’ordine. Le forze di polizia italiane operano tutti i giorni con professionalità e nel pieno rispetto della legalità, garantendo sicurezza e protezione a tutti i cittadini. I nostri operatori intervengono nelle situazioni più complesse per tutelare la comunità. È ingiusto mettere in discussione l’integrità di chi serve lo Stato con dedizione e coraggio. L’Italia continua a sostenere con fermezza le proprie forze dell’ordine, pilastro della democrazia e della convivenza civile. Il loro impegno quotidiano per la sicurezza nazionale merita riconoscimento, non generalizzazioni infondate”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli, responsabile nel partito del dipartimento Pari opportunità e politiche contro ogni forma di discriminazione.

