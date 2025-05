(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 28 May 2025 FI: Leoni, a Congresso Giovani sceglieremo nuovo segretario e squadra

“Questo congresso è il frutto di un lavoro molto faticoso iniziato due anni fa, quando Stefano Benigni ha preso la guida del Movimento Giovanile, ridandogli centralità, vigore e dignità politica”.

Lo ha detto Simone Leoni, responsabile dell’Organizzazione di Forza Italia Giovani, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del congresso del movimento giovanile, al quale è candidato segretario.

“Ma questo congresso – ha proseguito – è anche il risultato di un percorso di democrazia interna, che è andato di pari passo a quello avviato da Antonio Tajani in Forza Italia. Antonio Tajani è stato eletto Segretario del partito in un congresso, con dei delegati democraticamente eletti dal basso: insieme a Stefano Benigni abbiamo voluto seguire questo esempio perché pensiamo che anche chi fa politica giovanile debba confrontarsi con il consenso. Si sono svolte assemblee provinciali, quelle di grandi città, assemblee regionali, che hanno eletto 650 delegati giovanili, che al congresso voteranno democraticamente per scegliere non solo un nuovo segretario, ma una squadra, con l’obiettivo di scrivere insieme un nuovo capitolo della stessa entusiasmante storia partita nel ‘94 con Forza Italia e Silvio Berlusconi. Poco dopo è stato fondato il movimento giovanile, fortemente voluto dal Presidente. Ancora, questo congresso, prima di tutto, sarà un congresso sui temi: si parlerà di ambiente, di pari opportunità, di lavoro, di economia, di politica estera, di futuro. Noi siamo il presente di questo partito. Lo siamo con umiltà, consapevoli che siamo giovani e abbiamo ancora tanto da imparare, ma vogliamo dare il nostro contributo al progetto di Antonio Tajani e di Forza Italia”, ha concluso.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma