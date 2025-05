(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 28 May 2025 Ecri, Spinelli (FdI): giù le mani dalle nostre forze dell’ordine

“Giù le mani dalle nostre forze dell’ordine. Il Consiglio d’Europa, attraverso la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza, attacca l’autorevolezza dei nostri agenti e chiede all’Italia uno studio per valutare eventuali episodi di razzismo. Si tratta di una decisione abominevole. Le nostre forze di polizia sono un presidio indispensabile di legalità, difendono i più deboli, salvano le vite in mare, assistono le donne vittime di violenza, tutelano i cittadini onesti dall’aggressione dei criminali. È imbarazzante quanto ci chiede il Consiglio d’Europa: un’istituzione nata per garantire i diritti umani e le libertà fondamentali e finita per trasformarsi in un osservatorio in mano all’ideologia progressista. L’Ecri faccia marcia indietro nei confronti dei nostri eroi in divisa”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica