(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 28 May 2025 DL SCIRE’, RASTRELLI (FDI): MARINAI SOMMERGIBILE ANIMATI SOLO DA AMOR DI PATRIA

“Il sommergibile Scirè è stato realmente un sommergibile ammantato di gloria, custode di una storia gloriosa e simbolo del valor militare e dei marinai di tutti i tempi, un pugno di italiani che sono diventati leggenda. Quella storia ci impone di custodire quei valori per i quali donarono la vita, con coraggio e per amor di patria. Di qui la necessità di un disegno di legge per rendere inaccessibile il luogo ad Haifa dove il sommergibile giace in fondo al mare, per renderlo quel luogo sacro inviolato e inviolabile. Ringrazio perciò l’on. Chiesa proponente la legge e il relatore sen. Menia che con tenacia e passione hanno voluto ricordare ed onorare quei marinai che non difesero un regime, ma che si sacrificarono per l’onore dell’Italia”.

Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica