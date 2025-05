(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 28 May 2025 Croce Rossa, Pucciarelli (Lega): riconosciamo a 360 gradi lavoro svolto per nostro Paese

Roma, 28 mag. – “Con questo disegno di legge andiamo verso un concreto rafforzamento del ruolo della Croce Rossa Italiana nel nostro ordinamento. Siamo lieti dell’approvazione del nostro emendamento per adeguare la denominazione del Corpo delle Infermiere volontarie in ‘Crocerossine’: questo significa identificare in modo chiaro il ruolo di queste figure nelle Forze Armate. Intervento importante per chi è insostituibile, riconoscendo loro anche il lavoro fondamentale svolto durante la pandemia. Accogliamo con favore anche l’approvazione dell’odg con cui chiediamo l’impegno del governo per l’equiparazione delle indennità dei volontari della Croce Rossa a quelle delle Forze Armate, che assorbe un nostro disegno di legge sul tema. Obiettivo della Lega è riconoscere a 360 gradi l’impegno di centinaia di uomini e donne al servizio del nostro Paese”.

Così la senatrice Stefania Pucciarelli, capogruppo della Lega in commissione Difesa, intervenendo in dichiarazione di voto sulla legge delega riguardante le attività della Croce Rossa Italiana.

