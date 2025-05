Croce Rossa. Ambrogio (FdI): ddl rende onore a chi svolge lavoro prezioso

(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

“I corpi ausiliari hanno sempre avuto grande importanza per la Croce Rossa, per le forze armate e per l’intera nazione. Parliamo di donne e uomini che hanno affrontato sfide, portando con onore il simbolo della Croce Rossa”. Così in Aula del Senato la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio sulla legge delega riguardante le attività della Croce Rossa Italiana. “Il testo – prosegue – parte da un valoroso passato per guardare al futuro, senza essere ostaggio della storia. Desidero ringraziare – osserva ancora – i colleghi che in commissione hanno approvato un Ordine del giorno, a mia prima firma e sottoscritto anche dai colleghi Barcaiuolo e Menia, che prevede di valutare dei meccanismi di avanzamento al grado superiore a titolo simbolico per gli appartenenti al corpo militare volontario della Cri che sono stati cancellati dai ruoli per raggiunti limiti d’età. Con questo provvedimento – conclude la Ambrogio – compiamo un passo in avanti, di valorizzazione ed efficientamento, rendendo onore e merito a chi ogni giorno è un patrimonio prezioso per la nostra patria”.

