(AGENPARL) - Roma, 28 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 28 May 2025 CONTI PUBBLICI. DAMIANI (FI): LAVORIAMO A NORMA SU CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI

“Condivido la proposta di Marco Perosino sulla riduzione del debito pubblico e la cartolarizzazione degli immobili. Il mio impegno e quello del gruppo di Forza Italia in Senato è di tramutare queste proposte in norme da inserire nella prossima manovra finanziaria, lavorando insieme al governo per arrivare a una soluzione concreta. Il territorio nazionale ha un patrimonio immobiliare che potrebbe e dovrebbe essere valorizzato. Per questo sono convinto che sia necessaria una norma omnibus che sani un grave vulnus. Attualmente infatti ci sono molte difficoltà burocratiche quando si vogliono portare avanti operazioni urbanistiche, tanto che diventa quasi impossibile attuare un progetto di risanamento che possa poi procurare risorse necessarie ad abbattere il debito pubblico nel nostro Paese. Forza Italia lavora per fare in modo che questo processo diventi molto più snello e realizzabile”. Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Dario Damiani, intervenendo alla conferenza stampa in Senato su Cartolarizzazione immobili e debito pubblico.