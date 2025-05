(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 Lavoro, Cattaneo: “Sbagliato usare strumento referendum su temi parlamentari”

I quesiti referendari che riguardano i temi del lavoro sono sbagliati nel metodo e nel merito, sono una cura sbagliata a un problema giusto. Se vogliamo affrontare il tema delle tutele dei lavoratori si deve prendere la strada che abbiamo intrapreso fino ad ora, ovvero maggiore contrattazione collettiva anche con la finalità di alzare i salari. Non abbiamo nessun imbarazzo a dire che il Job Act, voluto dall’allora premier che era segretario del Pd, lo stesso partito che oggi chiede di abolirlo, era una riforma giusta e continuiamo a difenderla. Queste sono iniziative che rientrano nell’azione parlamentare ed è sbagliato usare uno strumento nobile come il referendum per porre quesiti di cui si dovrebbe occupare il Parlamento”.

Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Responsabile nazionale dei Dipartimenti del partito azzurro, ospite a Sky Tg24 Economia.

