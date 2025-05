(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 Friuli: Zanettin (FI), bene modifiche a statuto per maggiore capacità amministrativa

“Il disegno di legge costituzionale d’iniziativa del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è volto a reintrodurre nello Statuto gli Enti di area vasta, dopo che la riforma delle province li aveva soppressi. Questi Enti titolari avranno quindi proprie funzioni amministrative e organi di governo eletti direttamente, e si uniranno ai Comuni, alle Città metropolitane e alla stessa Regione. Restiamo convinti che le riforme fatte in passato, solo per risparmiare e senza considerare le peculiarità dei territori, siano state sbagliate e abbiano lasciato scoperte competenze, funzioni e presidio territoriale. Crediamo peraltro che non solo il Friuli Venezia Giulia ma tutte le regioni dovrebbero avere funzioni legislative e programmatiche, lasciando le funzioni amministrative agli enti più prossimi ai cittadini”. Così il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sul ddl costituzionale che prevede modifiche allo Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia.