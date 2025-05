(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 Forza Italia, Bergamini, Stella: “Adesione Fausto Turbanti segnale forte, FI sempre più attrattiva”

Fausto Turbanti, presidente del Consiglio comunale di Grosseto ha aderito oggi a Forza Italia. L’annuncio è stato dato dopo l’incontro con il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

“Un segnale forte – afferma Deborah Bergamini, deputata toscana e vicesegretario di Forza Italia – con una persona capace e apprezzata a più livelli, che conferma la capacità del nostro partito di attrarre figure istituzionali di alto profilo con l’obiettivo di proporre un progetto serio, costruttivo e concreto per i territori, lontano da estremismi e scontri che servono solo a dividere”.

“Stiamo lavorando per rendere il nostro partito sempre più solido – sottolinea Marco Stella, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana – e oggi si aggiunge un tassello strategico a questo percorso che punta a rafforzare la rete di amministratori che condividono la nostra visione. La Maremma è centrale per noi e questo passaggio rafforza un processo già in atto. Vogliamo dialogare con le migliori energie locali”

