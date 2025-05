(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 FI: Sorte, in Lombardia siamo terza forza, possiamo essere protagonisti

“In Lombardia abbiamo avviato un percorso di radicamento sui territori dopo le elezioni regionali del 2023, quando abbiamo ottenuto il 7,2%. Alle europee del 2024 abbiamo raggiunto il 9,3%. In questi due anni di lavoro, il partito si è profondamente rinnovato: si sono svolti i congressi provinciali e centinaia di congressi comunali in tutta la regione”. Lo ha dichiarato Alessandro Sorte, segretario regionale di Forza Italia, intervenendo in una conferenza stampa a Milano sui risultati delle elezioni amministrative.

“Abbiamo sempre rivendicato con forza la nostra identità – ha proseguito – anche all’interno della coalizione di centrodestra: il nostro moderatismo, la linea europeista, l’essere un partito pragmatico e non ideologico. I risultati di ieri ci hanno dato ragione: Forza Italia, nei comuni con più di 15 mila abitanti, ha raggiunto una media dell’11,5%. Credo che questo sia anche il frutto delle tante anime che stanno aderendo a Forza Italia e della nostra capacità di essere un partito davvero popolare. Oggi Forza Italia lancia un forte segnale di presenza: siamo la terza forza in Lombardia, dopo il Partito Democratico e Fratelli d’Italia. Ci sono tutti gli elementi per guardare con fiducia alle elezioni amministrative delle grandi città del 2027, come ad esempio Milano, con un partito che possa davvero essere protagonista. Aggiungo anche che, quando il candidato sindaco è di Forza Italia, il partito ottiene un risultato più vicino al 20% che al 10%, e anche questo è un dato molto significativo”, ha concluso.

