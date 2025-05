(AGENPARL) - Roma, 27 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 27 May 2025 CARCERI, DELMASTRO E MELCHIORRE (FdI): UN NUOVO COMMISSARIO A TURI

Prosegue l’impegno del Governo Meloni nel garantire legalità e sicurezza nelle carceri italiane. Con la conclusione del 7° Corso Allievi Commissari della Polizia Penitenziaria, 140 nuovi Commissari entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani. In particolare, alla Casa Circondariale di Turi entra in servizio un nuovo Commissario, con l’incarico di Comandante di Reparto.

“L’arrivo dei nuovi Commissari è un ulteriore passo in avanti del Governo Meloni per garantire sicurezza e legalità negli Istituti Penitenziari italiani attraverso una catena di comando stabile e ben definita”, dichiara il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove.

“Questa nuova assegnazione dimostra ancora una volta l’attenzione di questo Governo verso le necessità dell’Istituto di Turi. Ringrazio il Sottosegretario Delmastro per il suo costante impegno verso la Polizia Penitenziaria, continuerò a lavorare al suo fianco per il bene del territorio”, dichiara il senatore di FDI Filippo Melchiorre.

