Amministrative: Sorte, risultato in Lombardia positivo per centrodestra

“Il risultato delle elezioni amministrative in Lombardia è positivo per il centrodestra. Abbiamo vinto a Opera e stravinto a Rozzano, un comune simbolico. A nome di tutta la comunità di Forza Italia in Lombardia, ringrazio il nuovo sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti, per lo straordinario lavoro svolto.

Come centrodestra, abbiamo ottenuto un risultato importante anche a Saronno, dove andremo al ballottaggio con il centrosinistra, attualmente avanti di 15 punti. Metteremo in campo ogni sforzo per vincere.” Lo ha dichiarato Alessandro Sorte, segretario regionale di Forza Italia, intervenendo in una conferenza stampa a Milano sui risultati delle elezioni amministrative.

“Andremo al ballottaggio anche a Cernusco, roccaforte del centrosinistra, dove le coalizioni sono pari e Forza Italia ha registrato un risultato molto significativo. A Desio, invece, non è andata bene: purtroppo era difficile recuperare dopo la caduta della precedente amministrazione, ma ringrazio il candidato sindaco Andrea Villa per l’impegno profuso in una situazione molto complicata. Forza Italia sta crescendo e sono molto soddisfatto di questi risultati positivi.”

