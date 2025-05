(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 Ucraina: Giglio Vigna (Lega), ascoltiamo Papa Leone per Pace Roma, 26 mag. – “È grave che, dopo la riconsegna di prigionieri di guerra e in vista di difficili colloqui per il cessate il fuoco, alcuni Paesi europei forniscano all’Ucraina armi capaci di colpire e uccidere in territorio russo. Tutti dovrebbero ascoltare le parole di Papa Leone e lavorare per la pace, non alimentare la guerra”.Così il presidente della commissione Politiche Ue, Alessandro Giglio Vigna.Ufficio Stampa Lega Camera