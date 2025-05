(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 Pdl Body Shaming, Marrocco: “Uniti in questa battaglia per i nostri giovani”

“La proposta di legge per l’istituzione della Giornata nazionale contro il body shaming è molto importante, perché è un tema che affligge la nostra società, soprattutto i nostri giovani ed è un dramma che ha toccato almeno una volta ognuno di noi. Questa legge, che fissa il 16 maggio la Giornata nazionale contro il body shaming, per parlarne soprattutto nelle scuole, non è solo giusta ma quanto mai opportuna”

Lo ha detto Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia, intervenendo oggi in discussione generale in Aula.

“Dobbiamo discuterne senza parlare di numeri, senza polemiche, che deve vederci uniti e soprattutto dobbiamo essere i primi a mettere al centro l’umanità, solo così riusciremo a far capire ai nostri ragazzi che legiferare su un tema così importante è quello che bisogna assolutamente fare, è quello che noi dobbiamo essere, in primis un esempio” ha spiegato la deputata Marrocco.

“Il body shaming è un’etichetta, un peso, che ci portiamo dietro vivendo immersi in un mondo che ci mostra corpi sui social, in TV, nelle pubblicità. Ma dietro quelle immagini ci sono filtri, ritocchi, luci perfette e molto spesso insicurezza. A volte senza accorgercene, siamo noi a fare body shaming, con un commento, con una battuta, con una risatina a scuola o sotto un post. Ogni parola che ferisce è una responsabilità, ogni risata a spese di qualcuno è una scelta. E poi c’è il body shaming più silenzioso è quello che rivolgiamo a noi stessi”.

“La vera rivoluzione è scegliere di essere sé stessi, di usare parole per costruire e non per distruggere, per incoraggiare, per non abbattere, per abbracciare e non per escludere. Le parole possono ferire, ma le parole possono anche guarire. Usiamole quindi col cuore, con coscienza, usiamole per cambiare il mondo, soltanto una volta, un corpo alla volta”, ha concluso.

