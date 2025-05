(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 COMUNICATO

CECCANO, BATTISTI (PD): CONGRATULAZIONI A NEO SINDACO QUERQUI

“Quella di Andrea Querqui è un’affermazione importante che testimonia come

il centro sinistra unito no ha rivali.

La collocazione chiara, la squadra forte e coesa, il candidato giusto

chiudono finalmente una stagione di governo del centro destra di Ceccano.

Ad Andrea i miei migliori auguri.

Ceccano non poteva avere un Sindaco migliore: umile, rispettoso, con una

grande capacità di ascolto. Caratteristiche che in questo momento i

cittadini riconoscono come fondamentali. No alla politica urlata, degli

slogan e della propaganda. Sì alla concretezza”.

Così in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti.

“Prima Cassino e poi Ceccano – prosegue – testimoniano che in Provincia di

Frosinone il PD deve farsi perno di una nuova coalizione di centro

sinistra, con le forze civiche progressiste che esistono e sono radicate.