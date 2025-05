29.05.2025 – III^ EDIZIONE INTERNATIONAL FORUM ON BULLYING AND CYBERBULLYING

(AGENPARL) - Roma, 26 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 26 May 2025 Gentilissimo/a

A conclusione del Progetto Nazionale “ Move Run Walk Against Bullying”, per l’ Anno scolastico 2024/2025, il Gruppo Sociale Flames Gold sotto l’ Alto Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, e di intesa con la Garante dell’ Infanzia e Adolescenza della Regione Lazio ed altri Enti, organizza in data 29 Maggio 2025, presso lo Spazio Europa “ David Sassoli”, Piazza Venezia – Roma, la III^ Edizione dell’ ” International Forum on Bullying and Cyberbullying”, con inizio alle ore 10.00. Si allega la Locandina del Forum

Nel corso del Forum saranno premiati Personalità Istituzionali, delle Forze dell’ Ordine, Istituti Scolastici, Personalità del mondo dello Sport e del Terzo Settore

Premesso quanto siamo lieti di invitare la S. V. al Forum predetto

In attesa di un cortese riscontro si porgono Cordiali Saluti

Segretario Generale del Gruppo Sociale Flames Gold

Carmelo MANDALARI