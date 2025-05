(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 25 May 2025 Tajani, Barbera (Prc):”Ucraina sì, Palestina ni. il Ministero degli Esteri

e la coerenza a intermittenza”

“Apprendiamo con viva emozione che il Ministro degli Esteri Antonio Tajani

ha ancora una volta acceso il suo profilo X per condannare – con la

consueta prontezza – un attacco russo contro l’Ucraina, ribadendo

l’instancabile impegno del Governo italiano per una “pace giusta e

duratura”. Siamo commossi dalla sensibilità selettiva del Ministro:

dev’essere davvero difficile, in questi tempi confusi, distinguere tra i

civili “degni” di essere difesi e quelli che possono essere tranquillamente

ignorati sotto le bombe. Peccato che la stessa fermezza non venga mai

sfoderata quando si tratta di Israele e del massacro quotidiano che si

consuma sotto gli occhi del mondo a Gaza. Là, evidentemente, i bambini non

meritano comunicati, gli ospedali distrutti non generano post indignati, e

il diritto internazionale è un optional riservato solo ad alcuni. Siamo

certi che la tastiera del Ministro sia rotta quando si tratta di scrivere

parole come “cessate il fuoco”, “genocidio” o “Palestina”. Oppure, più

semplicemente, che l’indignazione a corrente alternata sia la cifra morale

della politica estera italiana. Restiamo dunque in attesa del giorno in cui

la “pace giusta e duratura” varcherà anche i confini della Striscia di