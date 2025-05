(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 25 May 2025 Nato. Barcaiuolo – Marcheschi (FdI): congratulazioni a Berti per prestigioso incarico

“Le nostre congratulazioni alla dottoressa Benedetta Berti eletta oggi a Dayton in Ohio segretario generale dell’assemblea parlamentare Nato.

Le sue indiscusse qualità professionali e le sue capacità manageriali dimostrate la rendono sicuramente la scelta migliore per questo prestigioso e delicato in carico”.

Così i parlamentari di Fratelli d’Italia, componenti dell’assemblea parlamentare Nato, Michele Barcaiuolo e Paolo Marcheschi.