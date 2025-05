(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 25 May 2025 Milano, Garavaglia (Lega): fermiamo ecomostro nel Parco del Gelso

Milano, 25 mag. – “Come già denunciato dalla Lega, un ecomostro da 150 ettari sarà costruito nel Parco del Gelso. Trattasi di un impianto fotovoltaico che prenderà il posto di terreni agricoli di pregio. Parliamo di 150 campi da calcio, calati dall’alto all’insaputa dei cittadini. Auspichiamo che la politica prenda posizione sul tema, a cominciare dai parlamentari del territorio e, soprattutto, dai Comuni che finora non si sono espressi, considerando che la scadenza delle osservazioni è prevista per il 4 giugno. La Lega è a disposizione per qualsiasi iniziativa, coinvolgendo anche i residenti, che dovrebbero avere voce in capitolo, perché in nome dell’ecologia da salotto stiamo rovinando un’area naturale al servizio dei cittadini”.

Così il senatore della Lega Massimo Garavaglia.

