Roma, 25 Maggio 2025

Sun 25 May 2025 *Marigliano, Annarita Patriarca: "Prefetto e Magistratura vigilino sul voto

nella 219”*

*NAPOLI – “Il Prefetto e la Procura Distrettuale vigilino su ciò che sta

accadendo nelle sezioni elettorali del quartiere della 219 di Marigliano

affinché il diritto di voto dei cittadini, vero baluardo della democrazia,

sia garantito in maniera specchiata”: è quanto chiede la deputata di Forza

Italia, Annarita Patriarca.“Il candidato a sindaco di Marigliano, Paolo

Russo ha fatto bene a denunciare subito alle forze dell’ordine ed alla

magistratura l’episodio delle tre schede sottratte in una sezione. La

solita storia, il solito tentativo di barare ai danni della comunità alle

quale si vuole impedire di scegliere liberamente. In passato una pesante

inchiesta sul voto di scambio politico mafioso si è abbattuta proprio sulla

città di Marigliano prendendo le mosse nel 2015 esattamente in quel rione.

Un’ombra sinistra che va immediatamente diradata affinchè non ci siano

sospetti né sui risultati e né sulla possibilità che le scelte sacrosante

dei cittadini possano essere alterate con mezzi e sistemi illeciti”,

conclude Annarita Patriarca.*

*Napoli, 25 maggio 2025*

