(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 25 May 2025 Mafie, Barbera (Prc): “Le parole di Piantedosi rappresentano una Caporetto

della legalità”

“Le dichiarazioni del ministro Piantedosi sulla possibilità di evitare lo

scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose, introducendo una

fantomatica “terza via” con affiancamenti prefettizi ai sindaci, sono di

una gravità inaudita. Siamo di fronte a una vera e propria Caporetto della

legalità: invece di rafforzare gli strumenti per difendere le istituzioni

democratiche dalle ingerenze mafiose, si vuole aprire la strada a una

pericolosa normalizzazione della convivenza tra amministrazioni pubbliche e

criminalità organizzata. Quello che il ministro propone rischierebbe di

tradursi, di fatto, in un indecente compromesso con le mafie, che in nome

della “governabilità” sacrificherebbe la necessaria rottura con quei

poteri criminali che avvelenano la democrazia, soffocano l’economia legale

e opprimono i diritti dei cittadini. Il messaggio che si invia è chiaro:

anche se un’amministrazione è infiltrata dalla mafia, può continuare a

operare, magari sotto la supervisione dello Stato. È inaccettabile. È un

colpo mortale alla credibilità delle istituzioni, un incentivo per i clan a

continuare la loro penetrazione nella vita pubblica, certi di non dover

temere più nemmeno lo scioglimento degli enti locali. Respingiamo con forza

questa ipotesi e chiediamo che il Parlamento intervenga per bloccare ogni

tentativo di indebolire la normativa antimafia. Lo Stato democratico deve

scegliere da che parte stare. Noi non abbiamo dubbi: o con la Costituzione

antifascista o con le mafie”.

E’ quanto dichiara Giovanni Barbera della Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista.