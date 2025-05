(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 25 May 2025 GAZA. BERGAMINI (FI): BENE IMPEGNO GOVERNO, COMUNITA’ INTERNAZIONALE EVITI DI LEGITTIMARE HAMAS

“Nel conflitto tra Israele e Palestina, il governo italiano per parte sua sta facendo quello che è possibile. Noi pensiamo che sia giusto perseguire quel piano presentato alla conferenza del Cairo dai Paesi arabi per un cessate il fuoco, che prevede una fase di transizione gestita da tecnici e che richiede soprattutto una forte spinta umanitaria. Siamo tutti agghiacciati dalla condizione terribile in cui si trova la popolazione della striscia di Gaza. E questo ci spinge a impegnarci ancora di più per riportare la ragione, ma il percorso è molto complesso”. Lo ha dichiarato ad Agorà Weekend la deputata Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile del dipartimento Esteri. “La comunità internazionale deve evitare nel modo più assoluto di legittimare anche involontariamente l’operato di Hamas, che, lo ricordo, è un partito terrorista armato. Se vogliamo davvero contribuire a risolvere la situazione dobbiamo avere la lucidità di capire da dove parte tutto questo. E parte dalla carneficina compiuta da Hamas il 7 ottobre, alla quale Israele, di cui abbiamo sempre condiviso il diritto di difendersi, ha risposto con una violenza che è intollerabile e che tutti gli chiediamo di interrompere. Il governo italiano lavora per questo, e la propaganda delle opposizioni, che non hanno proposte, non ha alcuna utilità rispetto alla soluzione del conflitto” ha concluso Bergamini.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma