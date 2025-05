(AGENPARL) - Roma, 25 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 25 May 2025 Gaza, Barbera (Prc): “Solidarietà a Rula Jebreal per la vergognosa accusa

di antisemitismo”

“Esprimiamo piena e incondizionata solidarietà alla giornalista Rula

Jebreal, oggetto di un attacco ignobile e delirante da parte di Italo

Bocchino nella trasmissione Accordi&Disaccordi andata in onda sul Nove.

Bocchino, rappresentante di una stampa totalmente asservita ai poteri forti

e al pensiero unico guerrafondaio, ha lanciato l’accusa infamante di

“antisemitismo” contro Jebreal, colpevole solo di aver denunciato con

coraggio il massacro in atto a Gaza. Le sue parole, indegne e violente, non

sono semplicemente un insulto a una giornalista, ma l’ennesimo tentativo di

zittire chi osa rompere il silenzio complice dei media italiani davanti al

genocidio del popolo palestinese.Bocchino è l’emblema di quella stampa di

regime che ha dato, e continua a dare, copertura mediatica all’orrore: alla

distruzione sistematica di ospedali, scuole, campi profughi, e alla

mattanza di migliaia di civili, tra cui tantissimi bambini. Un giornalismo

che non informa, ma disinforma, che non cerca la verità, ma la soffoca

sotto il peso della propaganda bellica e del servilismo atlantista. Non

meno gravi sono le responsabilità del governo Meloni, che si è schierato

senza pudore al fianco di Israele, voltando le spalle al diritto

internazionale e alla nostra stessa Costituzione, che ripudia la guerra. Le

parole d’ordine del governo — “difesa di Israele”, “lotta al terrorismo” —

sono diventate il paravento dietro cui si cela una complicità concreta con

l’oppressione, il colonialismo e la pulizia etnica. Ma qualcosa si muove.

Anche in Italia, le coscienze si stanno svegliando. Crescono le

mobilitazioni, le piazze si riempiono, migliaia di persone — giovani,

lavoratori, donne e uomini liberi — dicono basta all’ipocrisia e alla

barbarie. Non ci faremo zittire. Non ci faremo intimidire da chi difende i

carnefici e calunnia chi dà voce alle vittime”.

E’ quanto dichiara Giovanni Barbera della Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista.