(AGENPARL) – Sun 25 May 2025 BARI. BELLOMO (FI): BENE NICOLA DECARO, SUO PASSO INDIETRO VA DUE VOLTE NELLA DIREZIONE GIUSTA

“Meglio tardi che mai. La decisione di Nicola Decaro, che ha ritirato la sua candidatura a rettore dell’Università di Bari e appoggerà il professor Roberto Bellotti, va due volte nella direzione giusta. Non solo sgombra finalmente il campo da un familismo istituzionale, che appariva inquietante anche solo in ipotesi, ma tira la volata a un candidato di assoluto valore, il miglior rettore possibile. Rimane l’increscioso comportamento di Antonio Decaro, che non ha avvertito l’obbligo di evitare di scendere in campagna elettorale per Nicola, nonostante finanche a sinistra gli facessero notare quanto il suo agire fosse anomalo e inopportuno, soprattutto in termini di trasparenza. Non avevo e non ho nessuna fiducia nella dimensione etica di Antonio Decaro, ma confidavo in quella di Nicola. Il suo passo indietro, sia pure tardivo, è in realtà un passo avanti”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

