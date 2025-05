(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

TV, A DALLA PARTE DEGLI ANIMALI IL FARMACO MIRACOLOSO PER SALVARE I GATTI MALATI DI FIP, IL PICCOLO MUFLONE CADUTO NEL LAGO E SALVATO DAL CRAS, I TANTI ANIMALI SOCCORSI LEIDAA E CONTINUA LA BATTAGLIA PER I BEAGLE DI APTUIT

Un farmaco veterinario salva vita per combattere la Peritonite infettiva felina, malattia con esito mortale nel 96 per cento dei casi sintomatici, sarà disponibile grazie a una battaglia dell’on. Michela Vittoria Brambilla; un piccolo muflone che, con il cordone ombelicale ancora attaccato, è caduto nel Lago di Como e che è salvo solo alla prontezza dei Vigili del Fuoco e all’impegno degli operatori del Cras “Stella del Nord”; Sonia, vittima del randagismo e della riproduzione incontrollata nelle campagne di Siracusa, recuperata in fin di vita dai volontari della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente che la stanno curando da una brutta malattia e la battaglia, condotta da Centopercentoanimalisti con LEIDAA e altre associazioni, per salvare i beagle di Aptuit dalla sperimentazione. Sono questi i temi principali della prossima puntata di Dalla Parte degli Animali in onda domenica 25 maggio alle 10.05 su Rete4: il programma ideato e condotto, con i piccoli Stella e Leo, dall’on. Michela Vittoria Brambilla, che viene riproposto in replica domenica alle 16.30 su La5 e il martedì in seconda serata sempre su Rete4.