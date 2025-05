(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 REPORT. PITTALIS (FI): GRAVISSIMO CHE RAI ABBIA TRASMESSO REPLICA CON RICOSTRUZIONI FALSE SU CAPACI

“Trovo gravissimo che la Rai, servizio pubblico finanziato dai cittadini, abbia trasmesso in replica una puntata della trasmissione Report contenente ricostruzioni faziose e menzognere sulla strage di Capaci. È inaccettabile che questo sia accaduto, nonostante le teorie sulla ‘pista nera’ siano state definitivamente archiviate. Il conduttore Sigfrido Ranucci e la Rai si assumono una grande responsabilità, diffondendo simili menzogne. Siamo di fronte alla negazione del giornalismo, ma a Report evidentemente le opinioni oscurano i fatti. Auspico che vengano presi adeguati provvedimenti”. Lo dichiara il deputato Pietro Pittalis, capogruppo di Forza Italia in Commissione Antimafia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma