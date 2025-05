(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 Napoli: Martusciello (FI), “Feriti? Nessun allarme, festa civile e straordinaria. Napoli fuori dagli stereotipi non fa notizia”

“Le notizie sui presunti feriti durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli sembrano costruite più per sporcare l’immagine di una città che per raccontare la verità. Come si può inserire in un elenco di feriti chi è stato ricoverato per ansia o per ubriachezza? Serve solo a cercare protagonismo”.

Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Quella che Napoli ha vissuto – aggiunge – è stata una festa bellissima, partecipata e civile. Una manifestazione di gioia collettiva, senza eccessi, che continuerà ancora nei prossimi giorni. Ma si sa: Napoli quando è ordinata, composta, rispettosa, non fa notizia. Lo capiamo. Ma l’Italia si rassegni: questa è la Napoli vera”. “Chi cerca lo stereotipo – conclude Martusciello – resterà deluso. La città ha dato prova di maturità, passione e orgoglio. E chi cerca di infangarla, sbaglia bersaglio”.

