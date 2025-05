(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 Moody’s. Calandrini (FdI): Chiara certificazione dell’efficacia dell’azione del Governo Meloni

“La conferma del rating dell’Italia da parte di Moody’s, accompagnata da un miglioramento dell’outlook a ‘positivo’, rappresenta una chiara certificazione dell’efficacia dell’azione del Governo guidato da Giorgia Meloni. È la dimostrazione che le scelte di responsabilità, rigore e visione messe in campo in questi mesi stanno dando frutti concreti e riconoscibili anche dai mercati internazionali. A essere premiati sono i fondamentali della nostra economia: una finanza pubblica in miglioramento, un mercato del lavoro dinamico, un sistema bancario solido e un contesto politico finalmente stabile È finita l’epoca dei pregiudizi verso l’Italia. Oggi siamo considerati un Paese credibile, capace di attrarre investimenti e pronto a cogliere nuove sfide. Continuiamo su questa strada, con determinazione e responsabilità, al servizio dei cittadini e della nostra Nazione”.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della Commissione Bilancio.

