(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 Moody’s, Borghi (Lega): premesse miglioramento epocale, bene Giorgetti

Roma, 24 mag. – “Avanti così. Il miglioramento del giudizio dell’agenzia Moody’s sul nostro debito pubblico è un fatto molto rilevante perché prelude a un miglioramento del rating che sarebbe epocale. Per farsi un’idea della rilevanza basti pensare che da quando nel 1986 (per colpa del famigerato ‘divorzio’ fra Tesoro e Bankitalia) i nostri titoli di debito persero la ‘tripla A’, ovvero il giudizio migliore in assoluto, Moody’s ha migliorato solo una volta il nostro debito, nel 2002, guarda caso durante un altro governo di centrodestra di cui faceva parte la Lega. Per il resto solo bocciature, nella stragrande maggioranza dei casi dovute proprio alla scellerata costruzione monetaria della UE che non garantisce esplicitamente i debiti sovrani. La solidità politica del governo attuale e la competenza del ministro Giorgetti, a fronte dei fragilissimi governi UE, e il coraggio che abbiamo avuto nel respingere trattati mortali per la nostra stabilità, primo fra tutti il MES, invece sta portando risultati che persino un’agenzia severa come Moody’s sta riconoscendo”.

Così il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini.