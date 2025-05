(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 Fanteria: Zoffili (Lega), da sempre simbolo di impegno per il Paese

Roma, 24 mag. – “Nel 110° anniversario dall’ingresso dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale, si celebra oggi la Festa della Fanteria. Quando si parla di Fanteria, vengono in mente le specialità, ossatura delle nostre Forze Armate: Granatieri, Bersaglieri, Alpini, Paracadutisti e Lagunari. Passato, presente e futuro si intrecciano nella nostra mente come simboli di impegno per il Paese. A tutte le donne e gli uomini dell’Esercito, che con coraggio e sacrificio continuano a difendere i nostri valori e la nostra patria, vanno oggi i miei migliori auguri”.

Così Eugenio Zoffili, Presidente della Delegazione parlamentare italiana all’OSCE e Capogruppo della Lega in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati.