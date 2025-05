(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 Campania. Ferrante (Fi), Con noi pronta a ripartire, Avellino sarà baricentro logistico

“Con il decennio che la Campania ha vissuto con l’amministrazione di centrosinistra, le aree interne del nostro territorio sono state gravemente marginalizzate. Il centrodestra avrà il compito di invertire questo declino e Forza Italia, con i suoi 12mila iscritti in regione e la sua classe dirigente fatta di donne e di uomini di eccellenza, darà un contributo indispensabile per la ripartenza della regione. La priorità è investire sullo sviluppo dei territori periferici, a partire dall’Irpinia che può e deve diventare il baricentro logistico della Campania e del Mezzogiorno”. Lo ha detto il deputato campano di Forza Italia e Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante, che oggi è intervenuto al congresso cittadino del partito ad Avellino.

“Il nostro Governo promuove la crescita infrastrutturale della Campania, con l’obiettivo – ha aggiunto – di ridurre i divari territoriali causati dai mancati investimenti e dall’assenza di visione politica. Nella sola Provincia di Avellino, con Anas abbiamo programmato investimenti per complessivi 370 milioni di euro entro il 2028, mentre abbiamo stanziato oltre 20 milioni di fondi Pnrr in quota MIT a sostegno della mobilità sostenibile e dell’edilizia residenziale. L’Irpinia sarà al centro di una vera e propria rivoluzione nei collegamenti ferroviari del Mezzogiorno: l’alta velocità Napoli-Bari che, con la recente proposta di rimodulazione, vedrà aumentare di ben 900 milioni di euro le risorse Pnrr. Un’opera destinata a rilanciare le aree interne e, con la relativa stazione Hirpinia, a cambiare le prospettive dell’intero territorio. Puntiamo con decisione sullo sviluppo dell’Irpinia che può finalmente lasciare alle spalle l’isolamento del passato e – ha concluso Ferrante – guardare con fiducia al futuro”.

