Caivano, Rauti: Il degrado non è un destino, il riscatto è possibile quando lo Stato c’è

(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 Caivano, Rauti (FdI): il riscatto è possibile quando lo Stato c’è

“Caivano è la prova che il degrado non è un destino ed ora è un modello nazionale di rinascita che si può esportare e replicare altrove in Italia. Il riscatto sociale ed ambientale della periferia di Caivano è frutto del “sistema Paese”, dello sforzo corale delle Istituzioni che hanno restituito il territorio ai suoi cittadini, e dell’impegno del Governo Meloni che non si è voltato dall’altra parte ma ha affrontato la situazione”. Così il Sottosegretario di Stato alla Difesa, Sen. Isabella Rauti, intervenendo al panel “Modello Caivano: un piano per il riscatto delle periferie”, nell’ambito del convegno “Il coraggio di cambiare. La sfida delle ‘Caivano d’Italia: dal degrado alla rinascita”, organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia.

“Al recupero di Caivano il Ministero della Difesa ha contribuito con la bonifica di un’area di 60.000 mq ad opera del Genio militare dell’Esercito Italiano; ai Carabinieri Forestali si deve il ripristino del parco pubblico adiacente all’ex centro sportivo “Delphinia” ed i numerosi interventi nel comprensorio del “Parco Verde” che hanno favorito la realizzazione del nuovo centro sportivo “Pino Daniele” ed il recupero complessivo dell’area. Ed ora per sorvegliare la zona è attiva una pattuglia di Strade Sicure”.

Il Sottosegretario, che ha la delega allo sport, ha ricordato inoltre che la Difesa “ha scelto proprio a Caivano – nel settembre 2024 – per la manifestazione “Esercito & Sport in Piazza”, che ha avuto un grande successo e che ha rappresentato un’importante occasione di aggregazione sociale.”

“A Caivano lo Stato è tornato – ha concluso la Senatrice – riportando la legalità in un territorio abbandonato e tormentato da una criminalità pervasiva. Il successo del “modello Caivano” conferma l’impegno delle istituzioni e del Governo per garantire a tutti i cittadini il diritto – indipendentemente da dove si nasce – di vivere in territori sicuri e di legalità ”.

