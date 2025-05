(AGENPARL) - Roma, 24 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sat 24 May 2025 Caivano. Gelmetti (FdI): con FdI non ci sono periferie dimenticate, non ci sono territori di serie B

“Fratelli d’Italia torna a Caivano con un evento pubblico fortemente voluto per testimoniare la costante attenzione del partito verso i territori più colpiti dal degrado e dall’abbandono istituzionale. Un’occasione per ribadire l’impegno concreto del governo e della nostra comunità politica nel riportare legalità, sviluppo e speranza in un’area simbolo del riscatto possibile. L’incontro ha visto la partecipazione di esponenti di governo, parlamentari e amministratori locali di Fratelli d’Italia, a confronto con cittadini, associazioni e realtà del territorio. Dopo mesi di lavoro sul campo, l’intervento dello Stato – voluto con forza dalla Presidente Giorgia Meloni – ha cominciato a restituire sicurezza e dignità a Caivano. Ma molto resta da fare.

«La nostra presenza qui oggi – dichiara Matteo Gelmetti di Fratelli d’Italia – è un messaggio chiaro: non ci sono periferie dimenticate, non ci sono territori di serie B. Lo Stato c’è, e Fratelli d’Italia è al fianco delle comunità che non si arrendono.»

Il modello Caivano, basato su sinergia tra forze dell’ordine, istituzioni e società civile, è una strada da percorrere in tutte le aree d’Italia dove si combattono degrado, criminalità e dispersione scolastica. Con determinazione, ascolto e visione.

Fratelli d’Italia continuerà ad essere forza di governo e di popolo, presente nelle piazze e nelle istituzioni, per costruire un’Italia più giusta, sicura e orgogliosa.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica