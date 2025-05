(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 23 May 2025 TARANTO. GASPARRI (FI): SERVE IMPEGNO SERIO PER RILANCIARE CITTA’

“Taranto è una città che ha molto sofferto in questi anni e che non può essere illusa. Mi auguro che la coalizione che noi sosteniamo, con Fratelli d’Italia, realtà civiche, liberali, moderate e Forza Italia, possa arrivare al successo aggregando altre realtà. Penso che ci sarà un ballottaggio e noi contiamo di arrivarci e di superarlo. L’impegno è quello di far sentire forte la voce del governo, e delle forze che governano a livello nazionale, a una città che si interroga da tempo sul suo futuro, sulle sue potenzialità, sulle sue difficoltà, sulle sue sofferenze. Una città che si è affidata di volta in volta a chi illudeva i tarantini di trovare soluzioni. Noi di Forza Italia non partecipiamo al festival della promessa, perché siamo iscritti da sempre al movimento della serietà. Serve un impegno serio per rilanciare Taranto e le elezioni comunali possono essere uno snodo importante, anche in vista delle regionali in autunno. Siamo in campo per sostenere il nostro candidato, i candidati nella lista di Forza Italia e un centrodestra politico che si è trovato su una posizione di chiarezza. Sollecitiamo gli elettori a vincere lo scetticismo e anche la rassegnazione e la rabbia, sentimenti comprensibili per Taranto, cercando di dare una prospettiva di fiducia”. Lo ha dichiarato il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, durante la tappa per la campagna elettorale a Taranto.