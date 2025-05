Strage Capaci, Zoffili (Lega): “Combattere le mafie nel ricordo del nostro eroe Falcone” Roma, 23 mag.- “Nel 33° anniversario dall’uccisione del Giud

(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 23 May 2025 Strage Capaci, Zoffili (Lega): ”Combattere le mafie nel ricordo del nostro eroe Falcone”Roma, 23 mag.- “Nel 33° anniversario dall’uccisione del Giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della sua scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, brutalmente assassinati per mano della mafia, riaffermiamo il nostro impegno contro ogni forma di criminalità organizzata in memoria di chi ha sacrificato la propria vita, nel nome della legalità e della giustizia. In qualità di Rappresentante Speciale per la lotta alla criminalità organizzata dell’Assemblea parlamentare OSCE, presenterò il 5 e 6 giugno alla Camera dei Deputati, con le delegazioni parlamentari degli altri stati membri, la conferenza sulla lotta alla criminalità organizzata. Ci confronteremo sulle buone pratiche messe in campo dall’Italia per contrastare il fenomeno mafioso, come la tecnica inventata dal nostro Giudice eroe Falcone, ed ancora oggi attuale, ‘segui il denaro e troverai la mafia’. Al dibattito parteciperà il Prefetto Renato Cortese, l’uomo che arresto l’esecutore materiale della strage di Capaci, Giovanni Brusca.Sarà un occasione anche per ricordare le tante, troppe vittime morte per mano della mafia e rinnovare la volontà di una maggiore collaborazione, sia nazionale che internazionale, tra istituzioni e cittadini. Riusciremo insieme a sconfiggere questa terribile piaga della nostra società perchè, non dimenticare è un dovere, agire è una nostra responsabilità.”Così il deputato della Lega Eugenio Zoffili, capogruppo in commissione difesa e Rappresentante speciale Osce per la lotta alla criminalità organizzata.Ufficio Stampa Lega Camera