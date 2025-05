(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 23 May 2025 Falcone: Ronzulli (FI), ricordo sia motore di impegno e cambiamento concreto

“A distanza di trentatre anni, la Strage di Capaci è una ferita ancora aperta nella storia e nella coscienza collettiva. In questo periodo molto è cambiato, è nata una nuova consapevolezza rispetto alla necessità di sconfiggere la criminalità organizzata. Una battaglia che si gioca soprattutto sul piano educativo e che muove dal ricordo delle vittime innocenti delle mafie per trasformarlo in motore di cambiamento e impegno concreto. Lo dobbiamo a tutti coloro, rappresentanti delle istituzioni, magistrati, agenti delle forze dell’ordine, cittadini, che hanno perso la vita per mano della violenza delle mafie. Eroi che hanno messo la legalità davanti alla loro stessa esistenza, con un sacrificio che abbiamo il dovere di non dimenticare. La Giornata della Legalità è, dunque, un richiamo forte ad una assunzione di responsabilità collettiva nel difendere i valori della giustizia, della democrazia e della libertà”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.