Falcone, Pellegrino (FdI): Governo impegnato a contrastare la criminalità organizzata

“E’ un dovere politico e morale ricordare la morte per mano della mafia del giudice Giovanni Falcone, del magistrato Francesca Morvillo e della loro scorta. Uno degli strumenti con il quale onoriamo questo compito è sicuramente quello di stare in mezzo ai giovani per raccontare le storie di tante persone che si sono impegnate per la nostra libertà e per promuovere la legalità. Esattamente come ho fatto stamattina intervenendo ad un’iniziativa con le scuole di Ostia Antica, dove il ruolo dei ragazzi è fondamentale per dimostrare che in quei territori la criminalità organizzata non deve più attecchire”, così la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, responsabile del dipartimento Vittime del partito.

“Il Governo Meloni è impegnato nel contrasto alle mafie con norme mirate, come la difesa del carcere duro e dell’ergastolo ostativo, il decreto Sicurezza, il decreto Caivano e l’abolizione del reddito di cittadinanza. Un impegno concreto, affinché il sacrificio di Falcone e di tanti altri eroi del nostro tempo non risulti vano”, conclude Pellegrino.

