(AGENPARL) - Roma, 23 Maggio 2025

(AGENPARL) – Fri 23 May 2025 Bandiera palestinese, Barbera (Prc): “Solidarietà a Cristina Guarda. Il

Governo e il Viminale diano spiegazioni”

“Condanniamo con sdegno quanto accaduto oggi a Lonigo (Vicenza), dove

l’europarlamentare Cristina Guarda è stata identificata dai Carabinieri per

aver esposto la bandiera palestinese su un terreno agricolo di sua proprietà

durante il passaggio del Giro d’Italia. Un gesto assolutamente pacifico,

legittimo, compiuto peraltro su suolo privato, è stato trattato come un

atto da criminalizzare. È inaccettabile. È vergognoso. È indegno di una

democrazia. Chiediamo pubblicamente al Governo Meloni e al Ministero

dell’Interno spiegazioni immediate su questo gravissimo episodio. Chi ha

dato disposizione di identificare un’europarlamentare per aver espresso una

posizione politica e morale di solidarietà al popolo palestinese? Siamo

forse arrivati al punto in cui chi manifesta per la pace e i diritti umani

viene schedato e perseguito? Non accettiamo silenzi né ipocrisie. Questo

fatto non può passare sotto silenzio: è un attacco diretto alla libertà di

espressione, al diritto di dissenso, alla legittimità stessa del messaggio

di giustizia e di pace. Esprimiamo piena e convinta solidarietà a Cristina

Guarda e a tutte le persone che, lungo le tappe del Giro, stanno portando

sulle strade italiane un grido di verità, di umanità e di giustizia:

Palestina libera Alzare la bandiera palestinese è un atto di coscienza.

Tentare di farla sparire è un atto di censura”.

Lo dichiara giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista.