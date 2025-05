(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 USA: Cappellacci, attentato frutto antisemitismo diffuso

“L’attentato di Washington, purtroppo, è il frutto di un antisemitismo diffuso che continua a crescere man mano che il conflitto in Medio Oriente va avanti. Noi riteniamo che si debba avere sempre ben chiara la bussola, cioè capire da dove tutto questo è partito, ma anche, allo stesso tempo, condannare quelle reazioni che mietono vittime innocenti tutti i giorni. Continuiamo a chiedere che ci sia un cessate il fuoco, che si ritorni al tavolo dei negoziati, che non impedisca che gli aiuti umanitari possano raggiungere la popolazione”. Così Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo a Tagadà.

“Sin da quando il Presidente Berlusconi partecipò alla famosa seduta del Parlamento in Israele, nel 2010, la nostra posizione è chiarissima: condanna senza indulgenza verso il fanatismo ideologico antisemita, ma anche impegno perché possa esistere uno Stato palestinese libero”, ha concluso.

