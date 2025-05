(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

Ucraina: Sala (FI), "Non esiste sicurezza senza alleanza Atlantica"

“Quello che sta succedendo sui confini della Finlandia sottolinea, ancora una volta, quanto sia importante essere lungimiranti sul tema della sicurezza: così come utilizziamo l’allarme per le nostre case, oggi è sempre più necessario dotarsi sistemi di protezione per poter continuare a vivere in un clima di pace. Questo non significa investire per il riarmo: sicurezza è anche nuove tecnologie e innovazione, ad esempio. Siamo consapevoli, poi, che non può esserci sicurezza senza l’alleanza atlantica con gli Stati Uniti: l’Europa da sola può fare ben poco. E su questo aspetto, bisogna dirlo, la Premier Meloni ha ottenuto grandi risultati anche grazie al supporto di un grande Ministro degli Esteri, Antonio Tajani”.

Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato e Portavoce di Forza Italia Lombardia nel corso della trasmissione Tagadà in onda su La7.

