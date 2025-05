(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 Scuola: dalla Chiesa, bene Valditara, con “Piano Estate” governo dimostra responsabilità e visione

“La decisione del Ministro Giuseppe Valditara di destinare 400 milioni di euro – a cui si aggiungono ulteriori 150 milioni – per sostenere il “Piano Estate” rappresenta una scelta di grande valore educativo e sociale. In un momento in cui la scuola è chiamata a essere sempre più presidio di comunità e inclusione, questa misura offre una risposta concreta a un’esigenza reale: garantire a bambini e ragazzi, anche nei mesi estivi, occasioni di crescita, confronto, relazione. Non si tratta solo di “riempire” il tempo libero, ma di offrire percorsi che valorizzino i talenti e rafforzino le competenze, in particolare a favore di chi, per ragioni economiche o familiari, rischia di rimanere indietro. L’apertura alle collaborazioni con enti locali, associazioni, università e famiglie rafforza il senso di una scuola parte di una rete viva, capace di costruire opportunità concrete per i giovani. La possibilità di attivare laboratori sportivi, artistici, teatrali, musicali e didattici rappresenta un’occasione preziosa per rendere l’educazione sempre più ricca, personalizzata e accessibile. Ancora una volta, il governo ha dimostrato responsabilità e visione”.

Lo scrive in una nota Rita dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia.

