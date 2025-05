(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 Scuola, Bucalo (FdI): Dal MIM ulteriori risorse per piano estate

“Sono 400 i milioni stanziati dal ministero dell’istruzione e del merito per finanziare attività ricreative, di potenziamento delle competenze, di socialità per il periodo di sospensione estiva delle lezioni, per gli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025. Risorse importanti per offrire preziose opportunità agli studenti nella convinzione che la scuola sia e debba restare luogo di aggregazione oltre che di formazione. Una convinzione che ha portato il ministro Valditara a stanziare ulteriori risorse residue per attivare progetti sportivi, musicali, teatrali, ricreativi, di potenziamento didattico, per valorizzare i talenti dei giovani e, più in generale, tutte quelle iniziative che favoriscono la relazionalità, l’aggregazione, l’inclusione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo. A queste si aggiungono 150 milioni per l’adesione delle scuole che non hanno partecipato al precedente bando o che vogliono potenziare le attività già programmate nel periodo estivo. Per una scuola sempre più inclusiva e sempre più attenta ai bisogni dei ragazzi e dei territori”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della Commissione Cultura del Senato e vice responsabile del Dipartimento istruzione del partito.

