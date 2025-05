(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 Pnrr, Calandrini(FdI): “Governo Meloni dimostra ancora una volta serietà e senso di responsabilità”

“Il Governo Meloni ha dimostrato, ancora una volta, serietà e senso di responsabilità nel gestire una revisione del PNRR tanto necessaria quanto inevitabile, alla luce di un contesto geopolitico ed economico radicalmente mutato rispetto a quello del 2021. È bene ricordarlo: il piano originario non è stato elaborato da questo esecutivo, e fin dall’inizio conteneva elementi irrealistici, spesso scollegati dalle reali capacità attuative del Paese. L’intervento del ministro Foti in Aula ha chiarito con puntualità e trasparenza il lavoro svolto sulla settima e ottava rata del Piano, fornendo risposte puntuali e concrete. Perfino l’Ufficio parlamentare di bilancio – organismo indipendente e non politico – ha riconosciuto che, pur in un quadro ancora complesso, si registrano passi avanti significativi: la spesa per la sanità è in linea con i target e in diverse aree, come la formazione, la ricerca e l’acquisto di macchinari, si vedono risultati concreti. Certo, restano delle sfide, soprattutto sul fronte della carenza di personale e dei ritardi nel Mezzogiorno, ma è proprio per questo che era necessario intervenire con decisione. Chi oggi critica, ieri ha costruito un Piano sbilanciato e lacunoso, scaricando sulle future generazioni il peso di un debito senza adeguata prospettiva di realizzazione. Mentre le opposizioni si rifugiano in una campagna elettorale permanente, sterile e priva di proposte, noi andiamo avanti con concretezza e pragmatismo. L’Italia ha bisogno di governo, non di propaganda”.

Così in una nota il Senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica