Thu 22 May 2025 MO. Malan (FdI): Attentato Washington frutto clima di odio

“Il vile attentato di Washington le cui vittime sono due giovani funzionari in procinto di sposarsi, è frutto del clima di odio alimentato da molti, anche con falsità, spesso intriso di un infame antisemitismo ben anteriore e indipendente dai fatti di Gaza. Ogni giorno ascoltiamo importanti esponenti politici dell’opposizione definire criminale lo Stato di Israele, o quantomeno il suo governo, le cui azioni sono certamente criticabili, ma che è certamente frutto del voto popolare. Anche oggi il cosiddetto chef Rubio, benché più volte denunciato per istigazione alla violenza per motivi razziali, scrive ‘morte ai diplomatici complici del genocidio’ e ‘morte al sionismo e alla colonia ebraica’. Ogni giorno esponenti dell’opposizione attaccano il Governo e personalmente Giorgia Meloni di complicità in genocidio affermando falsamente che l’Italia fornisce armi a Israele. Il presidente Conte, che definisce Netanyahu ‘pazzo criminale’, poche settimane fa ha chiesto agli ebrei italiani di dissociarsi dalle azioni del governo israeliano per non essere complici di ‘genocidio sistematico’, rendendo bersaglio gli ebrei in quanto tali, spero senza rendersi conto della gravità delle sue parole. In Italia abbiamo già visto il duplice attentato di Fiumicino contro obiettivi israeliani, abbiamo visto l’attacco contro la grande sinagoga di Roma, dove fu ucciso un bambino di due anni molti altri furono feriti anche gravemente perché ebrei. Queste cose non le vogliamo vedere mai più”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan

