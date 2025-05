Comunicato Regione: Forestazione. Alberi monumentali e nuove sfide per la loro valorizzazione, la Regione organizza un seminario di studio a Bologna il 23 e 24 maggio. Allegni: “Un patrimonio prezioso di cui l’Emilia-Romagna è ricca. Testimoni della storia, giganti verdi da rispettare”

(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 22 May 2025 GLI ALBERI

MONUMENTALI

Stato delle conoscenze

e nuove sfide

per la loro valorizzazione

Società Botanica Italiana

onlus

Gruppo di lavoro alberi

monumentali

BOLOGNA

23-24 maggio 2025

Aula Magna

23 maggio 2025 – Giornata di studio

09.30: Iscrizione dei partecipanti

10.00: Saluti istituzionali

GESSICA ALLEGNI – Assessora a Cultura, Parchi e Forestazione, Tutela e

valorizzazione della biodiversità, Pari opportunità, Regione Emilia-Romagna

ANTONELLA CANINI – Società Botanica Italiana

CRISTINA AMBROSINI – Dirigente del Settore Patrimonio culturale, Regione EmiliaRomagna

GIANNI GREGORIO – Dirigente del Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo zone

montane, Regione Emilia-Romagna

EMILIO GATTO – Dirigente MASAF

Col. GAETANO PALESCANDOLO – Comandante della Regione Carabinieri

Forestale Emilia-Romagna

FABRIZIO BULDRINI – Società Botanica Italiana, Sezione Emiliano-Romagnola

GLI ALBERI MONUMENTALI, STUDI E RICERCHE DI IGNAZIO CAMARDA

A cura della Sezione sarda della Società Botanica Italiana

10.45:

Modera Antonella Canini

10.45:Comunicazioni

LAURA CANINI

Ruolo del MASAF nella tutela degli alberi monumentali

Col. ALDO TERZI

Comandante Gruppo Carabinieri Forestale Bologna e Ferrara

La salvaguardia degli alberi monumentali in Emilia Romagna attraverso il presidio

attivo di vigilanza e monitoraggio dei Carabinieri Forestali

STEFANIA VECCHIO e FRANCESCO BESIO

Regione Emilia-Romagna, Settore Aree protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane

La salvaguardia degli alberi monumentali in Emilia-Romagna

ROSELLA GHEDINI e FABIO FALLENI

Regione Emilia-Romagna – Settore Patrimonio culturale

Il racconto e la memoria degli alberi monumentali

ALESSANDRO CHIARUCCI

Dipartimento BiGeA, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Alberi e foreste, Natura e società

LUCA DONDINI

Dipartimento DISTAL, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Fingerprinting sui patriarchi: dall’analisi del DNA indicazioni su denominazione

e storia delle nostre antiche varietà nelle diverse specie da frutto

12.45: Pausa pranzo

14.15:Comunicazioni

Modera Fabio Falleni

18.00 Tavola Rotonda Modera Francesco Tarantino

GLI ALBERI MONUMENTALI: NUOVE SFIDE PER LA CONSERVAZIONE E

VALORIZZAZIONE.

Alessandro Bedin (Presidente Nazionale dell’Associazione Italiana Direttori e

Tecnici Pubblici Giardini); Sergio Giudi (Associazione Patriarchi della Natura);

Stefano Caroli (Unione della Romagna Faentina); Roberto Prampolini

(Dinamica, Reggio Emilia); Gianluca Piovesan (DEB, Università della Tuscia);

Alberto Minelli (DISTAL, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna);

Marcella Minelli (AIAPP TER); Barbara Negroni (Consigliera CONAF –

Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali – Dipartimento

Infrastrutture Verdi e Qualità Urbana)

Partecipazione on line utilizzando il seguente link: http://bit.ly/4jNc0kO

GIOVANNI MORELLI

Dottore Agronomo e Arboricoltore – Associazione Pubblici Giardini

Insospettabile tenacia: la stabilità dell’albero monumentale

LICIA VIGNOTTO

Associazione IlTurco, Ferrara

Archivio sentimentale degli alberi monumentali

24 maggio 2025

GIANLUCA PIOVESAN

9.30 -12.30: Visita agli Alberi Monumentali della città di Bologna

a cura della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Rusconi Ghigi

Guiderà la visita Ivan Bisetti della Fondazione Rusconi Ghigi

DEB, Università della Tuscia

Dendrocene: il tempo degli alberi

GIUSEPPE VENTURELLA

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Università degli Studi di Palermo

Funghi e salute degli alberi monumentali

GIOVANNA PEZZI

Dipartimento BiGeA, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Castagneti da frutto “vetusti”

Punto di ritrovo Piazza San Francesco

Punto di arrivo Giardini Margherita

Lunghezza del percorso: 3 km circa

E’ previsto un numero di partecipanti non superiore a 40. L’iscrizione alla visita è

programmata in data 23/05/25 nel corso del convegno”