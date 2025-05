(AGENPARL) - Roma, 22 Maggio 2025

Casasco: "Piano industriale Fi è strumento giusto per crescita e competitività"

“A gennaio abbiamo presentato un Piano industriale per l’Italia e per l’Europa, un documento di 70 pagine, articolato e dettagliato, che offre analisi e soluzioni alle grandi questioni che riguardano la crescita come strumento di sviluppo economico. A Valencia, il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, lo ha presentato come documento per la competitività ed è stato approvato dal Ppe”.

Lo ha detto Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e Responsabile Economico del partito azzurro, ospite a Specchio dei Tempi, su Rainews24.

“Negli ultimi 20 anni noi abbiamo assistito ad una progressiva deindustrializzazione dell’Europa. E’ evidente, dunque, che dobbiamo impostare tutto sulla crescita perché solo puntando su di essa possiamo far crescere l’economia e creare posti di lavoro. La differenza del Pil negli ultimi 20 anni tra l’Europa e gli Stati Uniti era del 17 per cento, mentre oggi è del 30. Dieci anni fa avevamo un Pil che incideva sulla manifattura del 20 per cento e oggi è al 14, la Germania è passata dal 25 al 18,6 per cento. Occorre, dunque, l’attuazione di un Piano industriale a breve e medio termine che valorizzi gli investimenti nei settori che hanno un alto indice di competitività, intervenendo prioritariamente sui costi dell’energia e la sburocratizzazione”, ha spiegato.

“Con il Piano industriale per l’Italia e l’Europa abbiamo dato una scossa e posto all’attenzione il tema industriale, dell’attrattività degli investimenti e della ricerca e sviluppo ed è questa la strada che dobbiamo perseguire”, ha concluso.

