Roma, 21 Maggio 2025

Pnrr, Pella: "Grazie a centrodestra vinta sfida su obiettivi per crescita e modernizzazione Paese"

“L’Italia è il principale beneficiario del Pnrr con un complesso di risorse assegnate di 191,5 miliardi di euro finanziati dalla Ue. Se abbiamo ottenuto questo risultato è grazie al rapporto costante, proficuo e leale che il nostro presidente Silvio Berlusconi ha sempre mantenuto con l’Unione europea, in modo particolare con il Ppe che ha contribuito in maniera determinate a scrivere il piano. Il Pnrr italiano ha destinato il 40 per cento delle risorse nei territori del Mezzogiorno e rivendichiamo con orgoglio il buon lavoro fatto dai presidenti di regione di Forza Italia, Schifani in Sicilia, Occhiuto in Calabria e Bardi in Molise e Roberti in Molise”.

Lo ha detto Roberto Pella, deputato di Forza Italia e capogruppo FI in Commissione Bilancio, intervenendo nell’Aula di Montecitorio in dichiarazione di voto sulle comunicazioni sulla revisione del Pnrr.

“Le modifiche hanno avuto lo scopo di perseguire in modo più efficace gli obiettivi e rimodulare quelli da raggiungere fondamentali per la crescita e la modernizzazione del nostro Paese. Il Governo, prima con il ministro Fitto poi con il ministro Foti, ha ascoltato le esigenze che sono arrivate dai territori, permettendo di ottenere finanziamenti funzionali alle loro reali istanze, con una interlocuzione e uno spirito di collaborazione con tutto l’arco costituzionale forte e chiara – ha aggiunto Pella che ha sottolineato: “216 misure, ossia 66 riforme, 7 in più rispetto al piano originario, soprattutto 150 investimenti che si articolano in 618 traguardi – obiettivo rispetto ai 527 del primo Pnrr significa che sono stati raggiunti 100 obiettivi in più, significa che siamo stati capaci di portare avanti le progettualità”.

“Non solo abbiamo ricevuto più risorse ma siamo stati i primi rispetto agli altri ed il merito è dell’intero governo, del presidente Giorgia Meloni e di Forza Italia, che ha dimostrato di saper collaborare con le istituzioni. L’Italia è la prima nazione europea ad avere presentato formale richiesta per il pagamento della settima rata, dimostrando la credibilità raggiunta dal nostro Paese con un dialogo sempre più costruttivo e proficuo con l’Europa, un primato indiscutibile che smentisce le polemiche sui ritardi dell’attuazione del Pnrr. Noi di Forza Italia rivendichiamo con fierezza questo risultato perché la maggioranza dei commissari europei nonchè della presidente della Commissione sono espressione del Ppe di cui il nostro partito fa orgogliosamente parte”, ha concluso.

