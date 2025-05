(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 Pnrr: Ferrante, alta velocità nel Mezzogiorno si conferma prioritaria per governo

“La rimodulazione del Pnrr ottimizza gli investimenti salvaguardando le ambizioni del Piano, in particolare per l’alta velocità al Sud. Per quanto riguarda l’alta velocità Napoli – Bari, alla luce degli imprevisti di natura geologica emersi sul lotto Apice-Hirpinia, la proposta di rimodulazione riconferma l’inserimento nel Pnrr dei lotti funzionali Napoli-Cancello e Cancello-Frasso prevedendo la conclusione di parti d’opera nel lotto Apice-Hirpinia. In questo modo le risorse Pnrr per la Napoli – Bari aumentano di 900 milioni di euro, passando da 1,2 miliardi di euro a 2,1 miliardi”. Così Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia e Sottosegretario al MIT, in una dichiarazione a Il Mattino. “Relativamente poi all’alta velocità Salerno-Reggio Calabria – ha proseguito – alla luce delle criticità concernenti le fasi di sviluppo del progetto esecutivo e di acquisizione delle autorizzazioni, la rimodulazione riguarda la modifica del target dell’opera, che resta comunque centrale nel Piano. Sia per la Napoli-Bari che per la Salerno-Reggio Calabria, la rimodulazione consente comunque di garantire le coperture finanziarie necessarie per la relativa realizzazione: l’alta velocità nel Mezzogiorno si dimostra prioritaria per questo Governo, un obiettivo strategico del Pnrr che con la proposta di rimodulazione diventerà di ancor più rapido ed efficace conseguimento”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma