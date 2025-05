(AGENPARL) - Roma, 21 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 21 May 2025 Merano, Petrucci (FdI): sindaca offende nostra identità

“La sindaca di Merano, togliendosi il tricolore, ha compiuto un assurdo gesto che non offende solo gli oltre 8mila sindaci della nostra grande Nazione o 60 milioni di italiani, ma offende la nostra storia, la nostra civiltà, la cultura su cui si fonda lo Stato italiano. Il tricolore non è un accessorio o un ornamento, ma un impegno di responsabilità di fronte alla comunità e più in generale al nostro Paese. È servire il territorio ed i cittadini, è lavorare per l’Italia con umiltà e fierezza. La fascia tricolore è un simbolo di identità, storia ma anche futuro”.

Lo dichiara in aula la senatrice di Fratelli d’Italia, Simona Petrucci.

